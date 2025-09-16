У боеприпаса во время полета произошел сбой системы наведения и она не сработала, пишет газета

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Объектом, упавшим на жилой дом в Польше в населенном пункте Вырыки недалеко от границы с Украиной в ночь с 9 на 10 сентября, была польская ракета-перехватчик с истребителя F-16. Об этом сообщила газета Rzeczpospolita со ссылкой на источники.

"Это была ракета воздух - воздух AIM-120 AMRAAM с нашего F-16, у которой во время полета произошел сбой системы наведения и она не сработала. К счастью, она не взорвалась, потому что сработали предохранители детонатора", - заявил изданию источник.

В свою очередь окружная прокуратура в Люблине, которая расследует этот инцидент, пока не может окончательно идентифицировать упавший на жилой дом объект и ожидает оценки следователя-эксперта. Выводы следствия после осмотра места происшествия прокуратура разглашать отказалась. В свою очередь президент Польши Кароль Навроцкий потребовал от правительства разъяснений, а также выразил протест против засекречивания случившегося.

Изначально СМИ сообщали, что на жилой дом в Вырыках упал один из дронов, нарушивших воздушное пространство Польши в ночь с 9 на 10 сентября. Позже прокуратура в Люблине уточнила, что на дом упал "неидентифицированный объект", а пресс-секретарь МВД республики Каролина Галецкая заявляла об обнаружении обломков ракеты в одном из мест на территории страны.

Утром 10 сентября оперативное командование польской армии заявило об уничтожении нескольких объектов, идентифицированных как БПЛА и нарушивших воздушное пространство страны. По данных польских властей, зафиксировано 19 случаев вторжения в небо страны той ночью. В связи с инцидентом НАТО по просьбе Польши задействовала статью 4 Североатлантического договора, чтобы начать консультации членов альянса.

Как заявили в российском Минобороны, ВС РФ в ночь с 9 на 10 сентября нанесли удар по предприятиям ВПК Украины в Ивано-Франковской, Хмельницкой, Житомирской областях, а также в Виннице и Львове. Объекты для поражения на территории Польши не планировались. Дальность БПЛА, которые якобы пересекли границу с Польшей, не превышает 700 км. В МО России заявили, что готовы к консультациям с польской стороной "по данной теме".