Решение Латвии, Литвы и Польши не присутствовать на них является ошибкой, указал Алексей Росликов

ВИЛЬНЮС, 16 сентября. /ТАСС/. Отказ Латвии, Литвы и Польши принять приглашение наблюдать за ходом белорусско-российских учений "Запад-2025" является ошибочным. Такое мнение высказал лидер латвийской парламентской партии "Стабильность!", депутат Рижской думы Алексей Росликов.

"Америка присутствует в качестве дружеского наблюдателя, прибыла Турция, Венгрия и еще 20 стран! <...> И наши как всегда: Латвия, Литва и Польша отказались ехать! Это очень глубокая ошибка - игнорировать дипломатию и возможность нивелировать напряжение еще до точки взрыва", - отметил депутат в Telegram-канале.

12 сентября государственный секретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович заявил, что Польша, Латвия и Литва не приняли приглашение Минска наблюдать за ходом учений "Запад-2025". По данным белорусского Минобороны, на полигоне в Белоруссии присутствуют представители 23 государств, в том числе трое из стран НАТО - США, Турции и Венгрии.

Учения "Запад-2025" стартовали в ночь на пятницу, 12 сентября, и продлятся до 16 сентября. Польша из-за их проведения закрыла свою границу с Белоруссией.