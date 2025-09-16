Это связано с повреждением газопроводов, электроэнергетической системы, а также из-за активных боевых действий

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Власти подконтрольной Киеву части ДНР заявили о невозможности начать отопительный сезон в ряде общин.

"Невозможно начать отопительный сезон в Кураховской, Лиманской, Мирноградской, Покровской, Северской, Торецкой, Часовоярской, Ильиновской и Константиновской общинах. В Добропольской и Святогорской общинах теплоснабжение будет предоставляться частично", - сообщил в Telegram-канале глава военной администрации контролируемой Киевом части региона Вадим Филашкин.

По его словам, это связано с повреждением газопроводов, электроэнергетической системы, а также из-за активных боевых действий.

В тех общинах, где подключение возможно, готовность отопительной системы составляет 75%, уточнил Филашкин.