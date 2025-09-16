Армия Израиля подтвердила, что наносит удары по йеменскому порту Ходейда

Целью атаки назвали объекты военной инфраструктуры, использовавшиеся мятежниками-хуситами из движения "Ансар Аллах"

ТЕЛЬ-АВИВ, 16 сентября. /ТАСС/. Израильские военные нанесли новые удары по Йемену, сообщила армейская пресс-служба.

Их целью названы объекты военной инфраструктуры в порту Ходейды, использовавшиеся, по версии израильской стороны, мятежниками-хуситами из движения "Ансар Аллах".

В армии утверждают, что порт Ходейды используется хуситами "для переброски вооружений, поставляемых иранским режимом, с целью совершения атак против Государства Израиль и его союзников".

"Удар был нанесен в ответ на повторяющиеся атаки со стороны террористического режима хуситов в отношении Государства Израиль, включающие запуск БПЛА и ракет класса земля - земля в сторону Государства Израиль", - говорится в заявлении.

Согласно изложенной в нем версии, хуситы "действуют по указаниям и с помощью финансирования" Тегерана и "используют морское пространство для применения силы с целью осуществления террористической деятельности против мировых судоходных и торговых путей".

"Армия обороны Израиля продолжит жестко действовать против повторяющихся атак со стороны террористического режима хуситов в отношении Государства Израиль и по-прежнему полна решимости устранять любую угрозу, возникающую для гражданского населения Государства Израиль, на любом требующемся расстоянии", - заключили военные.