Президент и канцлер ФРГ отвергли требование Польши о выплате репараций

С точки зрения Германии, этот вопрос окончательно решен юридически, отметила представитель канцелярии немецкого лидера Керстин Гаммелин

БЕРЛИН, 16 сентября. /ТАСС/. Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер и канцлер Фридрих Мерц отвергли требование президента Польши Кароля Навроцкого о выплате Варшаве репараций за ущерб, причиненный во Второй мировой войне.

Навроцкий 16 сентября прибыл в Германию с первым визитом после вступления в должность. Сначала он провел встречу со Штайнмайером. "Оба президента обсудили важность тесного и доверительного сотрудничества между своими странами. Что касается требования президента Польши о возмещении ущерба, президент ФРГ подчеркнул, что, с точки зрения Германии, этот вопрос окончательно решен юридически. Однако содействие увековечению и сохранению памяти остается общей задачей", - написала представитель канцелярии президента ФРГ Керстин Гаммелин в X. Кроме того, она добавила, что Навроцкий пригласил Штайнмайера посетить Варшаву и президент ФРГ принял приглашение.

После переговоров со Штайнмайером польский президент встретился с Мерцем. Как сообщает агентство DPA со ссылкой на источники в немецком правительстве, канцлер ФРГ подтвердил позицию Германии по вопросу репараций. Сам Навроцкий считает вопрос о выплате репараций открытым.

Варшава в годы правления партии "Право и справедливость" (2015-2023) подняла тему выплаты ФРГ репараций за ущерб, причиненный в годы Второй мировой войны. 1 сентября 2022 года был представлен трехтомный доклад о потерях, понесенных Польшей в результате нападения нацистской Германии и оккупации в 1939-1945 годах. Заявленная итоговая сумма составила 6,2 трлн злотых (около $1,5 трлн).

В правительстве Германии неоднократно указывали, что не видят оснований для каких-либо выплат, так как в 1953 году Польша официально отказалась от репараций. Новое польское правительство во главе с Дональдом Туском отказалось от репараций в заявленном размере, предложив германской стороне найти "креативное решение" для компенсации ущерба.