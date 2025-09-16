Палестинское движение обратилось к арабским и мусульманским странам и всем народам мира взять на себя историческую и моральную ответственность перед сектором Газа

КАИР, 16 сентября. /ТАСС/. Палестинское движение ХАМАС обратилось к международному сообществу с призывом принять меры для сдерживания премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Соответствующее заявление опубликовано в Telegram-канале движения.

"Мы призываем арабские и мусульманские страны и все народы мира взять на себя историческую и моральную ответственность перед сектором Газа и его жителями, которые подвергаются истреблению, а также незамедлительно [предпринять действия], чтобы сдержать Нетаньяху и его <...> правительство", - отмечается в тексте.

Ранее премьер-министр еврейского государства подтвердил начало интенсивной наступательной операции израильских ВС в городе Газа, административном центре одноименного палестинского анклава. Целью операции заявлен разгром ХАМАС. Перед этим израильская армия неоднократно предупреждала местное население о необходимости покинуть зону боевых действий, в том числе сбрасывая на город листовки. По данным катарского телеканала Al Jazeera, только за минувшую ночь в результате бомбардировок израильскими ВВС города Газа и прилегающих к нему районов более 40 палестинцев погибли, десятки получили ранения.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября 2023 года вооруженных сторонников ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом более 250 заложников. В ответ Израиль начал военную операцию в анклаве с целью уничтожения военных и политических структур ХАМАС и освобождения всех похищенных. Согласно последним данным Минздрава Газы, общее число палестинцев, погибших в секторе в результате боевых действий, превысило 64 тыс., более 165 тыс. получили ранения, еще 428 местных жителей, в том числе 146 детей, умерли от голода.