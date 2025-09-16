16 сентября, 17:19,
Лукашенко помиловал 25 человек

Президент Белоруссии Александр Лукашенко.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
© Николай Петров/ БелТА/ ТАСС
Среди них 12 женщин и 13 мужчин

МИНСК, 16 сентября. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко помиловал 25 человек, осужденных в том числе за преступления экстремистской направленности. Об этом сообщило агентство БелТА.

По данным агентства, решение принято белорусским лидером в преддверии Дня народного единства, который в республике отмечают 17 сентября.

Согласно указу главы государства, среди помилованных 12 женщин и 13 мужчин. У многих из них есть дети, а одна осужденная является многодетной матерью. Один из помилованных совершил преступление в несовершеннолетнем возрасте. Все они признали вину и раскаялись в содеянном, взяли обязательство вести законопослушный образ жизни. 

