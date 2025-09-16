AFP: японская партия объявила, что ее будет возглавлять ИИ

Детали внедрения искусственного интеллекта, включая сроки и способы реализации указанного плана, пока не определены

ПАРИЖ, 16 сентября. /ТАСС/. Японская политическая партия "Путь к возрождению" объявила, что ее "новым лидером" станет искусственный интеллект. Об этом сообщило AFP.

По его информации, ранее возглавлявший партию Синдзи Исимару ушел с поста в связи с неудачными результатами объединения на выборах в верхнюю палату парламента страны в июле. Исимару создал "Путь к возрождению" в январе, до этого он занимал пост мэра небольшого города Акитаката на западе Японии. При этом партия не имеет четкой политической платформы, а ее члены могут формировать собственные программы. "Новым лидером будет искусственный интеллект", - заявил выигравший внутрипартийные выборы на пост преемника Исимару 25-летний аспирант Коки Окумура.

Как пишет AFP, студент, изучающий в университете искусственный интеллект, указал, что сам будет выступать в роли помощника "нового главы" партии. Со слов Окумуры, который будет формально возглавлять "Путь к возрождению", детали внедрения ИИ, включая сроки и способы реализации указанного плана, пока не определены. Он подчеркнул, однако, что искусственный интеллект не станет определять характер политической деятельности членов партии, а будет выполнять такие задачи, как, например, распределение ресурсов между участниками объединения.

Согласно материалу, в ходе прошедших в июне выборов в парламент столичной префектуры Токио ни один из 42 кандидатов от "Пути к возрождению" не смог добиться места в законодательном органе. В июле на выборах в верхнюю палату парламента Японии партия выставила 10 кандидатов, все из которых также проиграли.