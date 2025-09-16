Глава МИД Израиля направил письмо фон дер Ляйен с критикой возможных санкций ЕС

Гидеон Саар также отправил копии госсекретарю США Марко Рубио, главе дипломатии ЕС Кае Каллас и министрам иностранных дел стран Евросоюза

ТЕЛЬ-АВИВ, 16 сентября. /ТАСС/. Министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар направил письмо председателю Еврокомиссии (ЕК) Урсуле фон дер Ляйен, в котором отверг идею введения Евросоюзом санкций в отношении его страны. Полный текст послания опубликовала пресс-служба израильского внешнеполитического ведомства.

Саар отметил, что письмо направлено в Брюссель накануне намеченного на 17 сентября обсуждения в ЕС инициативы фон дер Ляйен о приостановке отдельных торговых статей Соглашения об ассоциации блока и Израиля. Копии послания направлены госсекретарю США Марко Рубио, главе дипломатии ЕС Кае Каллас и министрам иностранных дел стран Евросоюза.

"Ваше намерение вынести на рассмотрение Еврокомиссии предложение о приостановке торговых статей Соглашения об ассоциации - без предварительного уведомления, в экстренном порядке, без консультаций с нами и в противоречии с духом соглашения - является беспрецедентным шагом. Такого не предпринимали ни в отношении одной другой страны. Это явная попытка нанести ущерб Израилю в момент, когда мы ведем навязанную нам войну после террористической атаки 7 октября [2023 года] - крупнейшей резни евреев со времен Холокоста. Сегодня Израиль ведет борьбу за существование против ХАМАС и террористических организаций в Газе, одновременно подвергаясь атакам хуситов из Йемена", - написал израильский министр.

По его мнению, возможные санкции со стороны ЕС, основанные, по версии Саара, на "недостоверных и искаженных данных", сыграли бы на руку противникам Израиля - в первую очередь они помогут палестинскому движению ХАМАС. "Особое беспокойство вызывает то, что, продвигая это предложение, вы фактически укрепляете террористическую организацию, ответственную за чудовищные преступления, которые продолжают совершаться. Израиль же - давний партнер ЕС - ведет войну за свое существование. Подобный шаг также подрывает усилия по завершению войны", - полагает он.

Министр посетовал, что страны ЕС в контексте возможных торговых ограничений "даже не обеспечили минимальные условия справедливой процедуры и действовали недобросовестно". "Израиль не получил достаточного уведомления о нынешнем предложении и не имел возможности даже минимально на него отреагировать", - указал он. Саар выразил уверенность в том, что "давление с помощью санкций не принесет пользы". "Государство Израиль - это суверенная и гордая нация. Мы не уступим угрозам, когда на кону стоит наша безопасность", - подчеркнул Саар.

10 сентября фон дер Ляйен, выступая на сессии Европарламента в Страсбурге с ежегодным посланием о положении дел в Евросоюзе, заявила, что ЕК намерена ограничить взаимодействие с Израилем из-за его действий в секторе Газа, ввести санкции против членов его правительства, а также приостановить действие Соглашения об ассоциации с ЕС. Комплекс мер в отношении еврейского государства Еврокомиссия рассмотрит в среду, 17 сентября.