Еще несколько месяцев потребуется на его зачистку, указал представитель Армии обороны Израиля бригадный генерал Эфи Дефрин

ТЕЛЬ-АВИВ, 16 сентября. /ТАСС/. Полный захват города Газа займет у израильских военных несколько месяцев, еще несколько месяцев потребуется на его зачистку. Такие оценочные сроки обозначил официальный представитель Армии обороны Израиля бригадный генерал Эфи Дефрин.

"Мы понимаем, что несколько месяцев уйдет на то, чтобы захватить весь город, и еще несколько месяцев займет зачистка всей террористической инфраструктуры в городе Газа", - сообщил он на брифинге.

Дефрин подчеркнул, что перед военными не поставлено никаких ограничений по времени. "Мы будем действовать столько, сколько нужно, чтобы вернуть похищенных домой и уничтожить режим ХАМАС в Газе", - указал он.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху подтвердил, что армия начала запланированное масштабное наземное наступление на город Газа. Его целью заявлены установление полного контроля над городом и разгром остающихся там вооруженных отрядов радикального палестинского движения ХАМАС.

Планы наступательных действий армии были утверждены Нетаньяху в конце августа. В преддверии наступления портал Axios сообщал, что администрация президента США Дональда Трампа "не собирается препятствовать Израилю и позволит ему самому принимать решения касательно конфликта". По данным источников портала, госсекретарь США Марко Рубио заявил премьер-министру еврейского государства Биньямину Нетаньяху, что Вашингтон "поддерживает наземную операцию, но рассчитывает, что она будет проведена быстро и завершится как можно скорее".