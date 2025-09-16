Авиация еврейского государства нанесла не менее 12 ударов по территории порта

ДУБАЙ, 16 сентября. /ТАСС/. Корабельный док в йеменском порту Ходейда был полностью уничтожен в результате израильской атаки, сообщил телеканал Al Hadath.

Во вторник израильская авиация нанесла не менее 12 ударов по территории порта Ходейда, расположенного на берегу Красного моря в районе, который контролируют хуситы из мятежного движения "Ансар Аллах". Он обеспечивает большую часть импорта на подконтрольную хуситам территорию, а также используется повстанцами для нападений на коммерческие суда в Красном море.