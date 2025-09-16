Генеральный секретарь ООН также указал на массовое убийство гражданских лиц

ООН, 16 сентября. /ТАСС/. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш назвал масштабное наземное наступление Израиля на город Газа систематическим разрушением населенного пункта.

"То, что происходит в Газе сегодня, - чудовищно. Мы видим массированное разрушение районов, систематическое разрушение города Газа. Мы видим массовое убийство гражданских лиц в таком виде, которого не было ни при одном конфликте, пока я занимаю должность генерального секретаря", - сказал он.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху подтвердил, что армия начала запланированное масштабное наземное наступление на город Газа. Его целью заявлены установление полного контроля над городом и разгром остающихся там вооруженных отрядов радикального палестинского движения ХАМАС.