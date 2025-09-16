Гутерриш заявил, что предлагает посреднические услуги по ядерной программе Ирана

Генеральный секретарь ООН счел, что еще есть время, чтобы избежать возобновления санкций против Тегерана

ООН, 16 сентября. /ТАСС/. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что предлагает всем сторонам по ядерной программе Ирана свои посреднические услуги, чтобы избежать активации механизма snapback, который возобновит действие санкций СБ ООН против Тегерана, снятых на основании договоренностей 2015 года.

"Что касается механизма snapback, то я полагаю, что еще есть время его избежать. Мой призыв к Ирану и другим сторонам состоит в применении дипломатии и создания доверительных условий, - сказал он в общении с журналистами. - Я нахожусь на связи с обеими сторонами, предлагая свои посреднические услуги, однако все зависит от дипломатических усилий по восстановлению необходимого доверия".