Обвинение касается распоряжения имуществом морского порта в Мариуполе

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Подконтрольная Киеву так называемая Донецкая областная прокуратура заочно предъявила обвинение главе ДНР Денису Пушилину. Обвинение касается распоряжения имуществом морского порта в Мариуполе, который ВС РФ освободили в мае 2022 года.

Мариуполь - самый большой город и крупнейший порт на побережье Азовского моря, до 2022 г. являлся одним из ключевых центров металлургии Донбасса.

Бои за город начались 25 февраля 2022 г. и заняли почти два месяца. Большую часть украинских войск в Мариуполе составляли националисты из формирования "Азов" (запрещен в РФ, признан террористической организацией), общая численность подразделений ВСУ, националистических формирований и наемников к моменту окружения составляла около 8 100 человек. Освобождение города сопровождалось многочисленными военными преступлениями украинских формирований по отношению к мирному населению, националисты использовали жителей города в качестве живого щита.