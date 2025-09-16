Эяль Замир подчеркнул, что перед ее началом предупредил политическое руководство страны о возможных рисках

ТЕЛЬ-АВИВ, 16 сентября. /ТАСС/. Начальник Генштаба израильской армии генерал-лейтенант Эяль Замир уверяет, что расширенная сухопутная операция в секторе Газа проводится в соответствии с международным правом. Он также подчеркнул, что перед ее началом предупредил политическое руководство Израиля о возможных рисках, связанных с новым наступлением на Газу.

"Армия обороны Израиля действует в соответствии с международным правом. Мы делаем все возможное, чтобы минимизировать причинение вреда гражданскому населению", - заявил военачальник, слова которого распространила армейская пресс-служба.

"В рамках этой операции мы действуем с целью победить террористическую организацию, которая на всех платформах провозглашает, что ее задача - полное уничтожение Государства Израиль", - добавил он, назвав главной целью нанесение "решительного поражения" вооруженным отрядам палестинского движения ХАМАС.

Генерал подчеркнул, что решение о начале операции, получившей название "Колесницы Гедеона - 2", принималось политическим руководством Израиля "после продолжительных дискуссий" с военными.

"Моя обязанность как командующего Армией обороны Израиля - перед каждой операцией изложить возможные последствия в сфере безопасности. Все риски и возможности были ясно и профессионально представлены политическому руководству", - отметил он.

Ранее израильские СМИ утверждали, что в израильском военно-политическом руководстве возникли серьезные разногласия из-за планов нового масштабного наступления на город Газа и начальник Генштаба Замир, по их версии, был одним из тех, кто выступал против такого решения.

Новое наступление в Газе

16 сентября премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху подтвердил, что армия начала запланированное масштабное наземное наступление на город Газа. Его целью заявлены установление полного контроля над городом и разгром остающихся там вооруженных отрядов радикального палестинского движения ХАМАС.

Планы наступательных действий армии были утверждены Нетаньяху в конце августа. В преддверии наступления портал Axios сообщал, что администрация президента США Дональда Трампа "не собирается препятствовать Израилю и позволит ему самому принимать решения касательно конфликта". По данным источников портала, госсекретарь США Марко Рубио заявил премьер-министру еврейского государства Биньямину Нетаньяху, что Вашингтон "поддерживает наземную операцию, но рассчитывает, что она будет проведена быстро и завершится как можно скорее".