Премьер-министр республики и президент Соединенных Штатов Дональд Трамп провели телефонный разговор

НЬЮ-ДЕЛИ, 16 сентября. /ТАСС/. Индия выразила поддержку прилагаемым США усилиям по урегулированию конфликта на Украине. Об этом заявил индийский премьер-министр Нарендра Моди после телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом.

"Мы поддерживаем ваши инициативы по мирному урегулированию украинского конфликта", - написал глава индийского правительства в Х.

Моди поблагодарил Трампа за телефонный звонок и поздравления с днем рождения. "Как и вы, я также всецело стремлюсь вывести индийско-американское всеобъемлющее и глобальное партнерство на новый уровень", - заверил он.

17 сентября Моди исполняется 75 лет.