Анна Архипова проходит службу в должности командира отделения 14 полка беспилотных систем, рассказал источник агентства

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Бывшая волонтер Анна Архипова, которая воровала деньги со сборов для украинской армии, сейчас служит в должности командира отделения 14-го полка беспилотных систем (БПС) ВСУ. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

Там рассказали, что Архипова (позывной Цунами) в начале СВО вместе со своим коллегой Владиславом Гранецким-Стафийчуком (позывной Содр) воровали средства, собираемые на военную помощь для ВСУ. Теперь же, отметил собеседник агентства, Архипова появилась в украинском списке "Форбс 30 до 30-ти".

"Сейчас Архипова проходит службу в должности командира отделения 14 полка БПС, который ежедневно атакует гражданские объекты в Белгородской, Курской, Брянской и других областях России", - указал собеседник агентства.

Он добавил, что, по данным украинского следствия, Гранецкий-Стафийчук, являвшийся возлюбленным Архиповой, организовывал сборы на поставку оружия и БПЛА для одной из воинских частей ВСУ, но все средства со сборов он присваивал себе.