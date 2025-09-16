Польская армия сбивает дроны, как только они пересекают границу республики, заявил президент страны

ПАРИЖ, 16 сентября. /ТАСС/. Президент Польши Кароль Навроцкий не подтвердил, что Варшава готова сбивать беспилотники над территорией Украины, если они будут приближаться к польской границе.

"Наша армия сбивает дроны, как только они пересекают границу Польши. Но это все равно является нарушением целостности государства, которое является членом НАТО. Поэтому с технической точки зрения мы несем ответственность за наше воздушное пространство в пределах границ Польши", - сказал он в интервью телеканалу LCI, отвечая на вопрос журналиста о том, готова ли Польша сбивать цели над Украиной, если они приближаются к польской границе.