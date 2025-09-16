В материале отмечается, что многие "сторонники Украины", считают, что украинские законы о военном призыве и так являются слишком мягкими

ВАШИНГТОН, 16 сентября. /ТАСС/. Действия украинских властей свидетельствуют о том, что Владимир Зеленский и его советники теряют связь с реальностью. Такая оценка приводится в статье, опубликованной в американском журнале Foreign Policy.

"За последний месяц правительство Украины приняло две важные меры, касающиеся одной из ее наиболее явных слабостей - напряженной ситуацией в вооруженных силах, - отмечается в публикации журналиста Пола Хокеноса. - Однако эти шаги вызвали на Украине недоумение, и некоторые наблюдатели задаются вопросом о том, адекватно ли воспринимают президент Владимир Зеленский и его советники реальность за пределами коридоров власти в Киеве".

К числу упомянутых мер автор статьи отнес предложение серьезно ужесточить наказания за неподчинение приказам в войсках. Оно, как констатирует издание, вызвало протесты в стране. Среди упомянутых шагов также разрешение мужчинам в возрасте от 18 до 22 лет включительно на выезд из страны во время действия военного положения. "Многие украинцы боятся из-за того, что молодые мужчины в возрасте от 18 до 22 лет теперь массово уезжают, к 2027 году в вооруженных силах будет слишком мало новобранцев, а на Украине, сталкивающейся с серьезными демографическими проблемами, после войны будет слишком мало людей", - говорится в публикации.

В материале также отмечается, что многие "сторонники Украины", включая американского сенатора Линдси Грэма (республиканец от штата Южная Каролина, внесен в российский перечень террористов и экстремистов), "считают, что украинские законы о военном призыве и так являются слишком мягкими, а принудительная служба должна начинаться с 18 лет".

"Неудачные военные реформы дополняют другие промахи правительства, которые бросают тень на ближайший круг советников президента", - подчеркивает автор. Он в связи с этим напоминает о перепалке Зеленского в Белом доме с американским лидером Дональдом Трампом и вице-президентом Джей Ди Вэнсом. Как говорится в материале, "мир стал свидетелем ошеломительного просчета" со стороны Киева, поскольку Зеленский не был в достаточной мере подготовлен к встрече. Автор называет "еще одной грубой ошибкой" попытку Зеленского взять под контроль Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированную антикоррупционную прокуратуру. Издание отмечает, что репутация страны "запятнана взяточничеством".

Как констатируется в статье, "череда ошибок негативно характеризует окружение Зеленского и его политическую партию". "Очевидный вывод состоит в том, что Зеленскому нужны новые советники", - считает автор.