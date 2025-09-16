Решается, где и когда он состоится, отметил президент США

ВАШИНГТОН, 16 сентября. /ТАСС/. Республиканская партия США намерена провести "промежуточный съезд", сейчас решается, где и когда он состоится. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп.

"Республиканцы проведут промежуточный съезд, чтобы продемонстрировать замечательные вещи, которые мы сделали после президентских выборов 2024 года. Время и место определят", - написал он в соцсети Truth Social. "Следите за этим, потому что это будет то еще событие, будет очень интересно!" - добавил Трамп.

Демократы и республиканцы, как правило, проводят национальные партийные съезды в США незадолго до президентских выборов.