ПАРИЖ, 16 сентября. /ТАСС/. Польша должна иметь возможность размещать иностранное ядерное оружие на своей территории и развивать свою собственную ядерную энергетику. Об этом заявил президент Польши Кароль Навроцкий в эфире телеканала LCI.

"Как президент Польши я считаю, что она должна участвовать в программе по совместному использованию ядерного оружия (Nuclear Sharing - прим. ТАСС)", - сказал он. Президент также выразил уверенность в том, что Польша "должна иметь собственные ядерные мощности", упомянув, в частности, гражданскую атомную энергетику.

Однако глава государства затруднился ответить, планирует ли Польша получить собственное ядерное оружие. Он лишь отметил, что "об этом еще слишком рано говорить", однако подчеркнул, что хотел бы сделать все для получения Польшей необходимых гарантий безопасности. "Как член НАТО мы бы хотели пользоваться этими гарантиями", - сказал он.

Также он назвал очень сложным вопрос о том, ожидает ли Польша размещения у себя французских ядерных вооружений. Комментируя тот факт, что Франция направила в Польшу три истребителя Rafale, способных переносить ядерное оружие, он заявил, что считает это частью общего сдерживающего потенциала.

Nuclear Sharing - это программа государств - членов НАТО по размещению и хранению американского ядерного арсенала в Европе. Она предусматривает, что не имеющие ядерного оружия страны могут разместить его на своей территории, участвовать в связанных с этой сферой учениях.

Весной 2025 года президент Франции Эмманюэль Макрон говорил, что начнет дискуссии с союзниками о возможности принять страны Европы под защиту французских сил ядерного сдерживания. Германия, Польша, Литва и Дания уже дали понять, что открыты для обсуждения этого вопроса. Газета Financial Times отмечала, что союзники США в Европе и Азии изучают возможности создания собственного "ядерного щита" из-за курса американской администрации на восстановление отношений с Россией.