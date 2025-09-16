В течение этого времени власти не должны принимать меры, предусмотренные законом, согласно которому соцсеть должна быть запрещена

ВАШИНГТОН, 16 сентября. /ТАСС/. Американский президент Дональд Трамп продлил отсрочку блокировки китайской соцсети TikTok на территории Соединенных Штатов до 16 декабря. Исполнительный указ американского лидера опубликован на сайте Белого дома.

Как отмечается в документе, упомянутая отсрочка "продлевается до 16 декабря 2025 года". В течение этого времени американские власти не должны принимать меры, предусмотренные законом, согласно которому TikTok должен быть запрещен в США, если китайская материнская компания ByteDance не продаст его.

Трамп ранее во вторник заявил, что "группа очень крупных компаний" хочет приобрести TikTok. По его словам, договоренности с китайской стороной относительно этого достигнуты. Американский лидер отметил, что окончательно утвердит условия сделки в запланированном на 19 сентября телефонном разговоре с председателем КНР Си Цзиньпином.

Министр финансов США Скотт Бессент заявил в понедельник после консультаций с китайскими должностными лицами в Мадриде, что сделка предусматривает переход соцсети в собственность американского бизнеса.

По сведениям газеты The New York Post, будет создана новая американская компания с оценочной стоимостью в $50 млрд, которая будет обеспечивать работу TikTok для американских пользователей. Как уточнило издание, основными акционерами новой компании станут миллиардер Джефф Ясс, являющийся сторонником Трампа, а также Билл Форд, возглавляющий инвестиционную компанию General Atlantic. ByteDance получит в новой компании долю в 19,9%. Важную роль в сделке будет играть глава Oracle Ларри Эллисон, который будет ответственен за предоставление новой компании облачных услуг.

Закон, обязывающий ByteDance продать или прекратить деятельность соцсети на территории Соединенных Штатов, был подписан в 2024 году 46-м президентом США Джо Байденом. Трамп говорил, что "тепло относится" к этой платформе, поскольку голоса ее пользователей поспособствовали его победе на президентских выборах. После инаугурации 20 января 2025 года он подписал указ, согласно которому блокировка этой платформы в Соединенных Штатах была отложена. Позднее он неоднократно продлевал эту отсрочку.