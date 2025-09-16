Владимир Зеленский повторил, что не готов поехать на такие переговоры в Москву

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Владимир Зеленский заявил, что готов встретиться с президентами США и РФ Дональдом Трампом и Владимиром Путиным "без каких-либо условий", но на встречу в Москве по-прежнему не согласен.

"Я готов встретиться с Трампом и Путиным в трехстороннем или двустороннем формате. Я готов встретиться без каких-либо условий", - сказал Зеленский в интервью Sky News.

Он повторил, что не готов поехать в Москву для такой встречи, отметив, что переговоры можно провести в другой стране, есть много предложений со стороны американцев, европейцев.

На пресс-конференции по итогам визита в Китай в начале сентября Путин заявил, что готов пригласить Зеленского в Москву, если он готов к встрече. Однако Зеленский в ходе пресс-конференции с президентом Франции Эмманюэлем Макроном отказался от этого предложения. Позже, выступая на Восточном экономическом форуме, российский президент назвал Москву лучшим местом для возможной встречи с Зеленским, а также отметил, что Россия готова гарантировать как его безопасность, так и представителей Киева, если они решат приехать.

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил ТАСС, что пока от киевского режима не будет разумного отклика на предложения российской стороны, говорить о возможности проведении саммита в формате трехсторонней встречи между Россией, Украиной и США не приходится.