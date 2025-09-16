Если его вина будет доказана, его могут казнить

НЬЮ-ЙОРК, 16 сентября. /ТАСС/. Окружной прокурор в американском штате Юта Джефф Грей предъявил Тайлеру Джеймсу Робинсону обвинения по семи пунктам в деле об убийстве консервативного активиста Чарли Кирка. Если вина Робинсона будет доказана, он может быть казнен.

"Пункт первый - убийство при отягчающих обстоятельствах. Это обвинение в тяжком преступлении <...>, - сказал Грей на пресс-конференции, трансляция которой велась ведущими американскими телеканалами. - Пункт второй - противоправное применение огнестрельного оружия, повлекшее нанесение тяжких телесных повреждений".

Помимо упомянутых пунктов, прокуратура обвинила Робинсона по двум эпизодам в препятствовании правосудию за то, что подозреваемый попытался спрятать оружие, из которого был убит Кирк, и сменил свою одежду после преступления. Подозреваемому также вменяются два обвинения в оказании давления на свидетелей, а также в совершении насильственного преступления в присутствии детей.

В 31-летнего Кирка стреляли 10 сентября во время его выступления в университете в Ореме (штат Юта). Он умер в больнице от полученного ранения. Активист, придерживавшийся консервативных взглядов, был сторонником президента США Дональда Трампа. Кирк неоднократно выступал против американской военной помощи Украине.

Робинсон был задержан вечером 11 сентября. Властям его передал его отец, которому сын признался в содеянном. Трамп заявил, что надеется на признание Робинсона виновным и вынесение смертного приговора по данному делу. Как сообщил губернатор Юты Спенсер Кокс, власти считают, что Робинсон действовал в одиночку.