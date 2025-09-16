Markiza: в Словакии более 20 тыс. человек вышли на антиправительственные акции

Основанием для митингов стал разработанный правительством пакет жестких мер экономии средств государственного бюджета, предусматривающий увеличение налоговой и социальной нагрузки

БРАТИСЛАВА, 16 сентября. /ТАСС/. Антиправительственные митинги с участием свыше 20 тыс. граждан прошли под лозунгом "Против обнищания!" в 17 городах Словакии. Об этом сообщил телеканал Markiza.

Акции протеста были организованы гражданскими объединениями и находящимися в оппозиции либеральными партиями Словакии. Основанием для них стал разработанный правительством пакет жестких мер экономии средств государственного бюджета, предусматривающий увеличение налоговой и социальной нагрузки. На митингах звучали призывы к отставке действующего правительства премьер-министра Роберта Фицо, требования усилить борьбу с коррупцией, выражалась поддержка Украине.

Наиболее массовая акция протеста состоялась в Братиславе. Выступивший на ней лидер крупнейшего оппозиционного социально-либерального движения Progresívne Slovensko (Прогрессивная Словакия) Михал Шимечка заявил: "Мы должны мобилизовать людей и продемонстрировать правительству Фицо, что ему не все позволено". Экономические меры, реализуемые властями, по его мнению, являются "ударом по рабочим и служащим, ремесленникам и предпринимателям" и поэтому следует ожидать усиления протестов. Он проинформировал, что в столице страны на митинге собрались 18 тыс. граждан.

Лидер парламентской оппозиционной либеральной партии Sloboda a Solidarita (Свобода и солидарность) Бранислав Грелинг заявил о необходимости организовать общереспубликанскую всеобщую забастовку. По его словам, забастовку стоило бы провести 17 ноября, когда в Словакии отмечают государственный праздник - День борьбы за свободу и демократию, который правительство предлагает более не считать днем отдыха. "Мы призовем всех встретиться 17 ноября на площадях [словацких городов]", - сказал политик.