Руслана Магомедрасулова обвинили в финансовых махинациях с налогами украинских компаний

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Служба безопасности Украины (СБУ) подделала доказательства по делу против руководителя межрегионального управления детективов Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) Руслана Магомедрасулова, которому СБУ, Офис генпрокурора и Государственное бюро расследований предъявили новые обвинения. Такое мнение выразил депутат Верховной рады Ярослав Железняк в своем Telegram-канале.

16 сентября Магомедрасулова обвинили в финансовых махинациях с налогами украинских компаний. Утверждается, что детектив использовал свои связи и получал денежное вознаграждение.

"Разбираем новое подозрение СБУ по детективу НАБУ… Фото из их официального сообщения. Итак, если первый звонок начался 07 мая в 02:16 и длился 6 минут и 25 секунд. Как второй звонок мог начаться в 02:19? Магия фотошопа", - написал Железняк.

Ранее СБУ сообщало, что Магомедрасулов координировал деятельность НАБУ в прифронтовых регионах - в Днепропетровской области и подконтрольной Киеву части Запорожской области. Спецслужба утверждает, что он помогал своему отцу-предпринимателю вести торговлю с РФ. По данным следствия, отец задержанного якобы имеет российское гражданство, а детектив не указал этот факт при оформлении допуска к гостайне. Также СБУ проверяет информацию о контактах детектива НАБУ с российскими спецслужбами и передаче им тайной информации, в частности о запланированных следственных действиях. В пресс-службе уточнили, что в данный момент "решается вопрос" о предъявлении Магомедрасулову обвинений по статье о пособничестве РФ.

21 июля СБУ на фоне обострения конфликта между Владимиром Зеленским и НАБУ провела 70 обысков у сотрудников антикоррупционного бюро в нескольких регионах. В НАБУ указали, что обыски проводятся без санкции суда, в отношении Магомедрасулова применили силу, хотя он не оказывал сопротивления. СБУ пришла с проверкой и в Специализированную антикоррупционную прокуратуру. Зеленский давно пытался установить контроль над НАБУ, однако бюро продолжает ориентироваться на западные и грантовые структуры.