Кроме того, поляки обеспокоены за свою безопасность после инцидента с БПЛА, сказал понтифик

РИМ, 16 сентября. /ТАСС/. Папа Римский Лев XIV не считает, что НАТО начинала какую-либо войну, а поляки обеспокоены за свою безопасность после инцидента с БПЛА.

"НАТО не начинала никакой войны, поляки обеспокоены, поскольку видят, что их пространство было нарушено, и ситуация напряженная, что, безусловно, вызывает беспокойство", - сказал понтифик журналистам в ответ на соответствующий вопрос, покидая летнюю резиденцию в Кастель-Гандольфо. Его слова приводит агентство ANSA.

Такое суждение нынешнего главы Римско-католической церкви отличается от мнения его предшественника. Франциск заявил в одном из интервью, что к украинскому конфликту подтолкнуло то, что НАТО "лаяла в дверь РФ".

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Североатлантический альянс де-факто вовлечен в войну против России, комментируя слова главы МИД Польши Радослава Сикорского о том, что НАТО не воюет с Россией.