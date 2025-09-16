В Пекине с участием России открывается 12-й Сяншаньский форум по безопасности

Ожидается, что мероприятие соберет порядка 1,8 тыс. человек, в том числе журналистов

ПЕКИН, 17 сентября. /ТАСС/. Представители России и еще порядка 100 стран прибыли в Пекин для участия в 12-м Сяншаньском международном форуме по безопасности, который пройдет 17-19 сентября. Главная тема этого масштабного мероприятия - "Охрана международного порядка и совместное содействие мирному развитию".

На конференцию приглашены руководители оборонных ведомств и вооруженных сил, международных организаций и аналитических центров, ректоры университетов, эксперты и ученые. В ближайшие три дня они обсудят ключевые вопросы безопасности, обменяются мнениями по наиболее актуальным проблемам международной повестки.

Согласно предварительным подсчетам, на площадке форума соберется порядка 1,8 тыс. человек, включая журналистов.

Участие России

По информации организаторов, на этот раз в форуме будет участвовать заместитель министра обороны РФ Анна Цивилева. В составе делегации МО России - начальник Главного военно-медицинского управления Дмитрий Тришкин, директор Департамента социальных гарантий Юлия Яркоева и еще несколько человек.

Среди отечественных экспертов, которые планируют выступить на форуме, - почетный председатель президиума Совета по внешней и оборонной политике, научный руководитель факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Сергей Караганов, бывший замначальника ГУ международного военного сотрудничества Минобороны, вице-президент Российского совета по международным делам генерал-лейтенант в отставке Евгений Бужинский, научный сотрудник Центра международной безопасности ИМЭМО РАН Дмитрий Стефанович, военный аналитик, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.

Кроме того, по вопросам безопасности, связанным с РФ, выскажут свое мнение заместитель директора Института по изучению России при университете Цинхуа У Дахуэй, старший советник Китайского института международных стратегических исследований, бывший военный атташе Китая в РФ по вопросам сухопутных войск, военно-морского флота и военно-воздушных сил генерал-майор в отставке Ян Сюйгуан.

Как отметила научный сотрудник Академии военных наук Народно-освободительной армии Китая (НОАК) Ло Си, отличительная особенность Сяншаньского форума - это многосторонний диалог, который позволит проработать новые инициативы по поддержанию глобальной стабильности. Она напомнила, что Китай последовательно придерживается оборонной политики в качестве "ответственной, мирной и могущественной силы". По словам эксперта, такие актуальные для России вопросы текущей повестки, как нераспространение ядерного оружия, "требуют срочного обсуждения".

"С появлением новых разработок, таких как искусственный интеллект, биотехнологии и космические сети, сфера контроля над вооружениями значительно расширилась. Этот форум своевременно поднимает на обсуждение соответствующие темы", - подчеркнула Ло Си.

Как считает ее коллега, сотрудник академии Мэн Фаньли, участникам форма необходимо сосредоточить усилия на противодействии попыткам внешних сил, стремящихся к возникновению различных кризисных ситуаций. "Некоторые страны, движимые собственными корыстными интересами, провоцируют конфликты и даже используют отдельные государства в качестве пешек. Это противоречит интересам стран региона, идет вразрез с преобладающей тенденцией мирного развития", - подчеркнул он. Эксперт отметил, что задачи поддержания стабильности в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) тесно связаны с необходимостью обеспечения глобальной безопасности. Тем самым поднимаются вопросы, имеющие непосредственное отношение к РФ и Европе.

Акцент на 80-летии победы над фашизмом

Как заявил ранее официальный представитель Министерства обороны Китая полковник Цзян Бинь, в этом году форум пройдет с акцентом на 80-й годовщине победы во Второй мировой войне. В частности, в первый день запланированы такие тематические мероприятия, как "Современное значение победы в мировой антифашистской войне" и "80 лет ООН: прогресс в условиях глобальных изменений". Эти сессии состоятся в формате диалога китайских и зарубежных экспертов. По словам организаторов, ключевая цель - придать импульс совместным многосторонним усилиям по защите достижений победы и сохранению послевоенного международного порядка.

Кроме того, 17 сентября состоится симпозиум молодых военнослужащих и экспертов на тему "Военные воспоминания и современный мир". Его участники обменяются мнениями об исторических фактах и опытом, который может быть использован для формирования справедливого миропорядка.

18 сентября похожая тема будет рассмотрена на дискуссионной панели с участием экспертов из России, Китая, Великобритании и США - "Победа в мировой антифашистской войне и международный порядок". Наконец, в заключительный день форума пройдет пленарное заседание, на котором планируется уделить внимание вопросам закрепления результатов победы с учетом злободневных задач по укреплению глобальной безопасности и обеспечению всеобщей стабильности.

Тем самым, как отмечается, форум "обеспечит глубокую взаимосвязь между историческим наследием и современной реальностью". Одним из ключевых моментов станет продвижение глобальных инициатив Китая в области управления и безопасности, нацеленных на формирование человечества с единой судьбой.

Вопрос Украины

Согласно программе, украинский конфликт будет одной из центральных тем форума. На этот раз к дискуссиям присоединятся и сами представили Украины - экс-министр иностранных дел (2014-2019) Павел Климкин и бывший первый замглавы МИД этой страны (1998-2004) Александр Чалый.

Они подключатся к таким дискуссионным панелям, как "Политическое урегулирование региональных конфликтов", "Текущая ситуация и будущее контроля над вооружениями" и "Перспективы преодоления украинского кризиса".

Прочие ключевые проблемы

Участники форума планируют уделить внимание обсуждению эффективных методов урегулирования как украинского кризиса, так и других региональных конфликтов. Одной из центральных тем станут меры по обеспечению глобальной стабильности на фоне крупных потрясений.

На конференции пройдет четыре пленарных заседания и восемь параллельных панельных дискуссий в области безопасности, в том числе по укреплению сотрудничества в АТР. Организаторы подтвердили участие не только национальных оборонных ведомств, но и профильных международных организаций. Как отметил Цзян Бинь, это масштабное мероприятие будет отличаться еще более широким представительством делегатов, что "в очередной раз подчеркнет его приверженность принципам инклюзивности и открытости".

По словам руководителя координирующей группы организационного комитета форума полковника У Цзяньгана, повестка мероприятия затрагивает насущные проблемы глобальной безопасности и предусматривает углубленный анализ современных вызовов с учетом как традиционных методов урегулирования конфликтов, так и новых направлений, включая технологии искусственного интеллекта. Он отметил, что на площадке конференции будут представлены государства как с формирующейся, так и с развитой экономикой, стороны, вовлеченные в ближневосточные конфликты - Израиль, Иран и Палестина, а также Индия и Пакистан, между которыми на протяжении многих лет время от времени происходят столкновения. Одновременное участие перечисленных государств, по его мнению, "подчеркивает ценность площадки Сяншаньского форума".

У Цзяньган уточнил, что конференция отличается "новаторской организационной структурой" - особое внимание уделяется "многостороннему диалогу и интерактивному участию". Как он считает, разнообразие форматов взаимодействия, включая диалоги на высоком уровне, тематические брифинги, демонстрация достижений в области военных исследований и ознакомление с экспозициями передовых оборонных разработок Китая на параллельно проводимой Пекинской международной выставке передовых технологий и оборудования двойного назначения позволит "создать надежную атмосферу для обмена опытом между китайскими и международными участниками".

В ходе форума организованы специальные мероприятия, посвященные миротворческим операциям КНР и ознакомлению общественности со вкладом китайских вооруженных сил в обеспечение глобальной стабильности. Предполагается, что это поможет популяризировать новую концепцию безопасности, опирающуюся на сотрудничество.

Сяншаньский форум проводится с 2006 года, организатором выступает Академия военных наук НОАК. Ежегодное мероприятие в Пекине посвящено сотрудничеству в области безопасности как в АТР, так и в глобальном масштабе. Главные принципы этой важной платформы по продвижению межармейского диалога - равноправие, открытость, толерантность и обмен опытом.