Россию представят несколько членов различных конфессий, в том числе глава РПЦ Патриарх Кирилл

АСТАНА, 17 сентября. /ТАСС/. VIII Съезд лидеров мировых и традиционных религий открывается в столице Казахстана, пленарное заседание пройдет под председательством президента республики Касым-Жомарта Токаева. Россию на съезде представят несколько представителей различных религий, в том числе глава Русской православной церкви Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Как следует из материалов оргкомитета форума, в этом году он проходит под названием "Диалог религий: синергия во имя будущего". Всего в работе съезда, как ожидается, примут участие более 100 делегаций из порядка 60 стран мира, в том числе духовные лидеры христианства, ислама, буддизма, иудаизма, индуизма, даосизма, зороастризма, синтоизма, а также представители международных организаций.

По данным организаторов, в съезде поучаствуют председатель Всемирной исламской лиги Мухаммед бен Абдулкарим аль-Иса, Блаженнейший Патриарх Святого града Иерусалима и всей Палестины Феофил III, Главный Ашкеназский раввин Израиля Кальман Мейр Бер, Главный Сефардский раввин Израиля Давид Йосеф и другие.

Спикер Сената (верхней палаты) парламента Казахстана, руководитель секретариата съезда Маулен Ашимбаев ранее сообщал, что на форуме рассчитывают обсудить мирные инициативы Токаева. 16 сентября на заседании секретариата Ашимбаев также сообщил, что сейчас "механизмы международной безопасности становятся бессильными, растет протекционизм и односторонние действия" и в такой ситуации важно объединить все конструктивные и созидательные силы для снижения напряженности в мире.

История съездов и программа 2025 года

Съезды лидеров мировых и традиционных религий проходят в Астане с 2003 года по инициативе властей республики. К 2025 году численность делегаций, участвующих в съезде, выросла более чем в пять раз - на первом мероприятии было 17 делегаций из 13 стран. Последний съезд состоялся в 2022 году, на нем обсуждалась роль религии в период после пандемии COVID-19, а также была принята концепция развития съезда до 2033 года и решение о проведении форума молодых религиозных лидеров.

В текущем году программа съезда также предусматривает проведение такого форума. Помимо этого, в Астане планируется открыть "Парк мира и согласия", а также провести несколько круглых столов, на которых обсудят духовные ценности в эпоху развития искусственного интеллекта, противодействие экстремизму и роль религий в консолидации человечества. Кроме того, в рамках съезда в Астане пройдут несколько выставок.