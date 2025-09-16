Питер Принсли и Саймон Офер отправились в страну, чтобы ознакомиться с работой медицинских и гуманитарных организаций на оккупированном Западном берегу

ЛОНДОН, 17 сентября. /ТАСС/. Двум депутатам Палаты общин (нижней палаты) британского парламента от правящей Лейбористской партии Питеру Принсли и Саймону Оферу отказали во въезде в Израиль. Об этом говорится в совместном заявлении законодателей.

"Двум британским членам парламента в составе парламентской делегации на оккупированный Западный берег было отказано во въезде в Израиль. Цель этого визита, организованного Советом арабо-британского взаимопонимания, состояла в том, чтобы члены парламента могли лично ознакомиться с медицинской и гуманитарной работой организаций, включая Medical Aid for Palestinians, на оккупированном Западном берегу", - сказано в тексте.

Как отмечается в заявлении, доктора Офер и Принсли, "уважаемые профессионалы в сфере медицины", находились в составе делегации, которая должна была встретиться с британскими дипломатами в Иерусалиме и палестинскими и израильскими правозащитными организациями. Депутаты добавили, что действия Израиля вызывают "глубокое разочарование".

В апреле 2025 года Израиль отказал во въезде двум другим британским депутатам-лейбористам - Юань Янг и Абтисам Мохамед. Занимавший на тот момент пост главы МИД Великобритании Дэвид Лэмми назвал решение израильских властей "неприемлемым и контрпродуктивным".