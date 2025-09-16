Участники акции показали таким образом и снимки финансиста вместе с принцем Эндрю, сообщает телеканал

ЛОНДОН, 17 сентября. /ТАСС/. Четыре человека были задержаны за акцию протеста против государственного визита президента США Дональда Трампа в Великобританию. Как сообщил телеканал ITV, протестующие вывели световую проекцию совместной фотографии американского лидера и финансиста Джеффри Эпштейна на здание Виндзорского замка.

Задержанные остаются под стражей, их подозревают в "распространении злонамеренных сообщений". Помимо этого, протестующие вывели проекции совместной фотографии Эпштейна с братом короля Великобритании Карла III принцем Эндрю и выдержек из газетных публикаций, в которых говорилось про дружбу Трампа с бизнесменом.

Американский президент прибыл в Великобританию с беспрецедентным в современной истории вторым государственным визитом вечером 16 сентября. 17 сентября он будет принят Карлом III в Виндзорском замке. Трамп проведет переговоры с премьер-министром Великобритании Киром Стармером в его резиденции Чекерс 18 сентября.

Эпштейн был задержан в штате Нью-Йорк 6 июля 2019 года. Прокуратура заявила о наличии свидетельств того, что в 2002-2005 годах он организовал визиты в свой дом на Манхэттене десятков несовершеннолетних девушек, самой младшей из которых было 14 лет. В круг друзей и знакомых Эпштейна входило большое число действующих и отставных должностных лиц не только США, но и многих других стран, включая бывших глав государств, крупных предпринимателей и звезд шоу-бизнеса. Уголовное преследование финансиста в США было прекращено после его самоубийства в тюремной камере 10 августа 2019 года.