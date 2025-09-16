В список общих ценностей стран БРИКС вошло 12 понятий

Как отметил член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Кузнецов, благодаря общему перечню сотрудничество стран БРИКС "может выйти на новый уровень успеха в самых разных сферах, не только в культуре"

МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. Список общих ценностей народов стран БРИКС был представлен на втором форуме объединения "Традиционные ценности", он состоит из 12 пунктов. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе форума.

"Список утвержденных ценностей включает милосердие, культурный суверенитет и равенство культур, экономическое благополучие и социальную справедливость, многополярный мир, здоровье, ориентацию на развитие, ответственность перед будущими поколениями, гуманизм и миролюбие, взаимоуважение, умеренность и избегание фанатизма, солидарность и единство, а также культуру честности", - отметили в пресс-службе.

Как отметил в ходе мероприятия член комитета Госдумы по международным делам, вице-президент форума Дмитрий Кузнецов, благодаря общему списку ценностей сотрудничество стран БРИКС "может выйти на новый уровень успеха в самых разных сферах, не только в культуре". "Экономическое, технологическое, социальное, гуманитарное взаимодействие должно получить дополнительный импульс, опираясь на общую ценностную основу", - подчеркнул он.

По итогам форума также будет подписана декларация. В ней зафиксируют общее решение стран - участниц объединения содействовать международным проектам, которые основаны на утвержденном списке ценностей, "чтобы укреплять дружественные отношения и продвигать более активный ценностный диалог между странами БРИКС".

Второй форум БРИКС "Традиционные ценности" проходит с 15 по 17 сентября 2025 года в городе Бразилиа. Мероприятие объединяет парламентариев, представителей бизнеса, культуры, общественных организаций из всех стран БРИКС, а также государств-партнеров и кандидатов на вступление. Тема форума - "Объединяя традиции, укрепляем нации". Мероприятие продолжает диалог, начатый на первом форуме в Москве в 2024 году.