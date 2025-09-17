Парламентарий заявил, что Зеленский причастен к этим событиям как идейно, так и практически

МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. Режим Владимира Зеленского причастен к покушению на президента США Дональда Трампа во время его избирательной кампании и к недавнему убийству американского политического активиста Чарли Кирка. С таким утверждением выступил депутат Верховной рады Артем Дмитрук в колонке для сайта ТАСС.ру.

"Я с полной ответственностью заявляю: в покушении на Дональда Трампа и в убийстве Чарли Кирка есть след Зеленского - как идейный, так и практический", - сказал он.

Дмитрук добавил, что "коллективный Зеленский" способен пойти на убийство любого - "от простого человека на Украине до президента США".

Трамп чуть более чем за год пережил два покушения на свою жизнь. Первое произошло на предвыборном митинге в Пенсильвании в июле прошлого года - тогда выпущенная снайпером пуля задела ухо политика. Во второй раз радикал и сторонник помощи Украине открыл стрельбу неподалеку от резиденции Трампа Мар-а-Лаго в штате Флорида.

В 31-летнего Кирка стреляли 10 сентября во время его выступления в университете в Ореме (штат Юта). Он умер в больнице от полученного ранения. Активист, придерживавшийся консервативных взглядов, был сторонником Трампа. Кроме того, Кирк неоднократно выступал против американской военной помощи Украине.