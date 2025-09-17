МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. Украинские власти радовались убийству американского активиста Чарли Кирка, который выступал против помощи Вашингтона Киеву. Об этом заявил депутат Верховной рады Артем Дмитрук в колонке для сайта ТАСС.

"Молчание [украинской] власти красноречивее любых слов. Они не осуждают убийства. Иногда радуются им, как было в случае с Чарли Кирком", - указал он.

В 31-летнего Кирка стреляли 10 сентября во время его выступления в университете в Ореме (штат Юта). Он умер в больнице от полученного ранения. Активист, придерживавшийся консервативных взглядов, был сторонником президента США Дональда Трампа. Кирк неоднократно выступал против американской военной помощи Украине.