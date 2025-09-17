Президент Боливарианской Республики подчеркнул, что действия американского правительства пробудили в стране "патриотический пыл"

КАРАКАС, 17 сентября. /ТАСС/. США угрожают войной Венесуэле, пытаются захватить ее природные богатства и установить марионеточное правительство. Об этом заявил президент Боливарианской Республики Николас Мадуро на заседании "Национального совета за суверенитет и мир", которое транслировал телеканал Venezolana de Television.

"Правительство Соединенных Штатов Америки, нарушая все международные законы, договоры, соглашения и Устав ООН, подвергает нашу страну многогранной войне и в последние пять недель абсолютно отвратительной, преступной и аморальной угрозе", - заявил президент.

"Сегодня мы сталкиваемся с угрозой войны в Карибском бассейне против Венесуэлы, с попыткой США захватить наши природные богатства и установить марионеточное правительство", - заявил Мадуро. Для того чтобы "сдержать, нейтрализовать и победить эту угрозу, необходимо объединить Венесуэлу, преодолев все различия и разногласия", указал президент. Он подчеркнул, что действия американского правительства пробудили в Венесуэле "патриотический пыл <…> и любовь к праву на мир, суверенитет и самоопределение".

Мадуро отметил, что Венесуэла станет более сильной, мирной демократической, единой страной". Он подчеркнул, что Боливарианская Республика "едина в защите права на суверенитет, свободу и мир".

Президент Венесуэлы неоднократно заявлял, что страна подвергается самой серьезной за последние 100 лет угрозе вторжения со стороны США. По данным агентства Reuters, 19 августа три эсминца американских ВМС были направлены в южную часть Карибского бассейна к берегам Венесуэлы "для проведения операций по борьбе с наркокартелями". Кроме того, сообщалось о переброске США атомной подлодки, ракетного крейсера, десантных кораблей и 4,5 тыс. военнослужащих в регион.

Президент США Дональд Трамп заявил 15 сентября о ликвидации в международных водах трех членов наркокартеля якобы из Венесуэлы. По его словам, "удар был нанесен в международных водах в тот момент, когда наркотеррористы из Венесуэлы нелегально перевозили в США наркотики". Глава вашингтонской администрации 2 сентября сообщил, что американские ВС в ходе операции в международных водах ликвидировали 11 членов венесуэльского наркокартеля. По мнению Трампа, Венесуэла принимает недостаточные меры для борьбы с незаконным оборотом наркотиков. Более того, Вашингтон беспочвенно обвиняет Мадуро в принадлежности к наркокартелю Cartel de los Soles, существование которого Каракас категорически отрицает.