МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. Депутат Верховной рады Артем Дмитрук заявил, что украинские власти пытались убить его четыре раза, причем последний - в Лондоне.

"На Украине меня пытались убить трижды. Один раз - пытали в подвалах СБУ по личному приказу и под кураторством [Владимира] Зеленского. И все это время я продолжал жить и работать у себя дома, несмотря на ежедневную угрозу смерти, - сообщил он в колонке, опубликованной на сайте ТАСС.ру. - Четвертая попытка убить меня была в Лондоне, организацией занимался [заместитель главы СБУ, причастный к организации ряда диверсий и убийств] Александр Поклад", - сказал он.

Дмитрук - независимый депутат, выступающий, в частности, в защиту канонической Украинской православной церкви. Он сообщал, что его пытались убить, а также подвергали пыткам со стороны Службы безопасности Украины. В августе 2024 года ему удалось выехать из страны в Лондон.