Эксперт Махмуд: ШОС старается включить Афганистан в региональное взаимодействие

Мир и стабильность в Афганистане играют важную роль для стран-участниц ШОС, отметил бывший специальный помощник премьер-министра Пакистана Зафар Уддин Махмуд.

ЛЯНЬЮНЬГАН /Китай/, 17 сентября. /Корр. ТАСС Андрей Попов/. Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) активно старается включить Афганистан в политико-экономическое взаимодействие на евразийском пространстве. Такое мнение в беседе с корреспондентом ТАСС выразил бывший специальный помощник премьер-министра Пакистана Зафар Уддин Махмуд.

"Шанхайская организация сотрудничества прилагает большие усилия, чтобы включить Афганистан в более широкую семью ШОС, Россия уже установила дипломатические отношения и официально объявила о них, а Китай уже направил посла в Афганистан, и председатель КНР Си Цзиньпин принял верительные грамоты, хотя официального объявления еще не было, но это правда", - сказал эксперт.

По его словам, официальное признание властей в Кабуле очень важно, необходимо, чтобы "афганское правительство получило подтверждение поддержки со стороны ШОС". Мир и стабильность в Афганистане играют значимую роль для стран ШОС, и страны - участницы объединения постепенно помогают стране влиться в региональную экономику, добавил эксперт. "Если в Афганистане будет мир, мы сможем построить там газопровод и нефтепровод", - сказал Зафар Уддин Махмуд.

Консультации представителей государств - членов ШОС по афганской проблематике прошли 11-12 сентября в Душанбе под председательством таджикистанской стороны. Участники встречи провели обмен информацией о взаимодействии с Афганистаном и обсудили текущую обстановку в стране.

По итогам саммита ШОС, который проходил 31 августа - 1 сентября в китайском Тяньцзине, была принята декларация, в которой говорится, что страны объединения поддерживают усилия международного сообщества по обеспечению мира и устойчивого развития Афганистана. Участники ШОС подчеркнули, что "формирование инклюзивного правительства с широким участием представителей всех этнополитических групп афганского общества является единственным путем к достижению прочного мира и стабильности в этой стране".

3 июля 2025 года Россия стала первым в мире государством, официально признавшим находящееся у власти талибское руководство. Ранее секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу отметил необходимость подумать о возобновлении отношений ШОС с Афганистаном, начав, к примеру, с запуска работы соответствующей контактной группы. По его словам, большинство стран - членов организации поддерживают такой подход. До недавнего времени Афганистан имел статус страны - наблюдателя в ШОС, на саммите в Тяньцзине статус наблюдателей изменился - теперь Афганистан входит в число 17 партнеров ШОС по диалогу.