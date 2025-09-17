По словам депутата Верховной рады, Парубий мог бы организовать "майдан"

МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. Владимир Зеленский устранил экс-спикера Верховной рады Андрея Парубия, чтобы тот не организовал новый "майдан" против него самого. Об этом заявил депутат украинского парламента Артем Дмитрук в колонке для сайта ТАСС.

"Парубий, пусть и с устаревшими взглядами, знал и умел организовать "майдан". Он был комендантом "майдана" 2014 года. В условиях нынешней нестабильности такие политические субъекты и их группы представляют смертельную опасность для [киевского] режима", - сказал он.

Дмитрук полагает, что режим Зеленского организовал также убийство в Испании юриста и бывшего советника экс-президента Украины Виктора Януковича (2010-2014) Андрея Портнова. "Один без проблем мог бы при поддержке какой-то из групп Запада организовать новый "майдан", другой - юридически оформить все и заручиться поддержкой судов и силовиков. И это прекрасно понимает Зеленский. Поэтому их не стало", - добавил депутат.

Парубий был застрелен 30 августа во Львове. С февраля по август 2014 года он занимал должность секретаря Совбеза Украины, с апреля 2016 по август 2019 года был спикером Верховной рады. Активно участвовал в госперевороте на Украине в 2014 году. По данным иностранных экспертов, руководил снайперами, стрелявшими в людей на "майдане". Кроме того, его обвиняли в причастности к трагедии в Доме профсоюзов в Одессе 2 мая 2014 года.

Портнов был убит 21 мая в населенном пункте Посуэло-де-Аларкон (автономное сообщество Мадрид). Пока правоохранительные органы не сообщали о каких-либо задержанных в рамках расследования этого дела. По версии местных СМИ, стражи порядка ищут трех предполагаемых причастных к преступлению.