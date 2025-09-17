Президент Казахстана назвал вклад российского научного сообщества мировым достоянием

МАНЖЕРОК /Республика Алтай/, 17 сентября. /ТАСС/. Роль научного сообщества России в изучении тюркских народов сложно переоценить, его вклад является мировым достоянием, считает президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Его приветствие на научно-практической конференции "Алтай - прародина тюрков. К истории зарождения тюркской цивилизации", проходящей в Республике Алтай в РФ, зачитал государственный советник Казахстана Ерлан Карин.

"Роль России в развитии мировой тюркологии сложно переоценить. Русские ученые традиционно находятся в авангарде данного в высшей степени актуального научного направления. Их вклад в изучение археологии, этнологии, лингвистики, нумизматики и других сопутствующих сфер, имеющих непосредственное отношение к истории тюркских народов, является достоянием мировой науки и представляет собой практический интерес как действенный инструмент единения, солидарности, сотрудничества", - указал Токаев.

Токаев отметил, что форум является авторитетной площадкой, которая привлекла к себе внимание международной общественности. "Особое внимание развитию тюркологии уделяется и в Казахстане. По инициативе нашей страны в 2010 году в нашей стране была открыта Международная тюркская академия, ставшая уникальным центром консолидации научных экспертов из тюркоязычных государств. Мы придаем важное значение расширению научных и образовательных связей между странами алтайского региона", - добавил президент.

Он также указал, что впереди ученым предстоит большая работа по систематизации знаний для передачи их будущим поколениям, а также выразил уверенность в плодотворной дискуссии на конференции.

II Международная научно-практическая конференция "Алтай - прародина тюрков. К истории зарождения тюркской цивилизации" проходит в Манжероке Республики Алтай. В рамках мероприятия состоится серия научных обсуждений истории тюркских народов, одной из тем станет вопрос о совместных действиях по изучению и сохранению общего культурно-исторического пространства.

Организаторами конференции выступили Российское военно-историческое общество, институт востоковедения РАН, Российское общество "Знание", Российское историческое общество при поддержке правительства Республики Алтай.