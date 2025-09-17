Парламентарий заявил, что хотел продолжить борьбу с режимом Владимира Зеленского внутри страны

МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. Депутат Верховной рады Артем Дмитрук заявил, что хотел продолжить борьбу с режимом Владимира Зеленского внутри Украины, но был вынужден покинуть страну после того, как угрозы стали поступать его семье.

"Я всегда отвечал тем, кто советовал уехать после очередной информации о готовящемся покушении: "Я не уеду, это мой дом. Пусть уезжают они". Но наступил момент, когда обложили со всех сторон. Самое страшное - началась охота не только на меня, но и на мою семью. И я понял: защитить их не смогу. Поэтому сегодня я за пределами Украины. Но продолжаю вести свою деятельность и с болью констатирую: власть на Украине ведет репрессии против моего народа - геноцид", - отметил он в колонке, опубликованной на сайте ТАСС.ру.

Дмитрук - независимый депутат, выступающий, в частности, в защиту канонической Украинской православной церкви. Он сообщал, что его пытались убить, а также подвергали пыткам со стороны Службы безопасности Украины. В августе 2024 года ему удалось выехать из страны в Лондон.