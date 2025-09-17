Президент республики Майя Санду и ее правящая Партия действия и солидарности представляют недостоверную информацию о социально-экономической ситуации, сообщил лидер входящей в блок "Победа" оппозиционной партии "Шанс" Алексей Лунгу

КИШИНЕВ, 17 сентября. /ТАСС/. Президент Молдавии Майя Санду и ее правящая Партия действия и солидарности (ПДС) обманывают избирателей, представляя недостоверные данные о социально-экономической ситуации в стране перед предстоящими 28 сентября выборами в парламент. Об этом заявил лидер входящей в блок "Победа" оппозиционной партии "Шанс" Алексей Лунгу.

"ПДС каждый день по своим карманным каналам заливает в уши сказки: «подняли пенсии, ведем страну в Европу, у нас достижения»? - написал политик в своем Telegram-канале. - А теперь давайте честно: что видит молдавский пенсионер у себя в кошельке? Да, с 2020 года средняя пенсия выросла с 1,9 тыс. лей, до 3,9 тыс. лей (c $110 до $229). На бумаге - в два раза. Красиво звучит, правда? Но что толку от этого, если за те же годы продукты подорожали в полтора-два раза, а коммуналка - в три-шесть раз". Лунгу напомнил, что за год после прихода к власти Санду и ее партии инфляция подскочила до 30%, а тарифы на газ в том же году выросли в семь раз, на электричество - в четыре раза.

"Пенсионер тратит половину пенсии на коммуналку, а на еду и лекарства остаются копейки. Половину роста цен пенсионеры оплатили сами. Это не забота, это издевательство, пустая статистика для отчетов в телевизоре, и в Брюсселе", - подытожил Лунгу.

Молдавия после прихода к власти Санду и ее партии переживает затяжной экономический кризис, что спровоцировало протесты населения. В ответ власти запретили ряд оппозиционных партий, арестовали десятки активистов, приостановили вещание 16 телеканалов и работу более чем 50 СМИ, предоставлявших эфир оппонентам президента. По инициативе Санду был создан центр "Патриот", работа которого была направлена на борьбу с "изменниками родины", появился аналог украинского сайта "Миротворец", в который были внесены лидеры оппозиции, общественные деятели и журналисты, критикующие власть. Уголовные дела заведены практически на всех лидеров крупнейших партий.

К предстоящим 28 сентября парламентским выборам не были допущены партии оппозиционного блока "Победа", который выступал за восстановление отношений с Россией. Опросы общественного мнения показывают, что правящая партия не сохранит контроль над парламентом и будущее правительство будет коалиционным. Согласно этим данным, ее главным оппонентом будет Патриотический избирательный блок, который создали вокруг Партии социалистов, Компартия, а также партии "Будущее Молдовы" и "Сердце Молдовы". Они критикуют политику конфронтации с Москвой и выступают за восстановление отношений с РФ. Далее по популярности следует оппозиционный политический блок "Альтернатива", который позиционирует себя как проевропейский. Шансы пройти в парламент есть также у "Нашей партии".