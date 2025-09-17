Депутат Верховной рады Вадим Ивченко напомнил, что эти истребители Украина должна была получить еще год назад

МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. Депутат Верховной рады Вадим Ивченко выразил недовольство тем, что Бельгия уже больше года не передает обещанные Украине истребители F-16.

"Вы знаете, какая страна нам еще не дала F-16, которые мы должны были получить еще год назад? Бельгия. А вы знаете, где больше все замороженных российских активов? В Бельгии", - сказал он в интервью украинскому YouTube-каналу "Суперпозиция".

Депутат также добавил, что в Европейском союзе нет единства, это союз, в котором "разные страны, разные экономические интересы".

Бельгия еще в 2023 году обещала передать Украине первые 2 из 45 своих старых F-16, но это пока не сделано в связи с задержками в поставках приобретенных у США им на замену в 2018 году 34 новых F-35.