БРЮССЕЛЬ, 17 сентября. /ТАСС/. Ряд стран - участниц Евросоюза могут заблокировать принятие комплекса ограничительных мер в отношении Израиля, который Еврокомиссия (ЕК) предложит в среду. Об этом сообщило европейское издание Politico.

По его данным, большинство предложений ЕК встретятся с противодействием Италии, Чехии, Австрии, Венгрии, Болгарии, а также ФРГ, "до сих переживающей тяжелые последствия своего решения частично прекратить поставки вооружений Израилю". Согласно информации газеты La Repubblica, итальянский премьер Джорджа Мелони не считает позитивным шагом приостановку торговых соглашений с Израилем и отстранение страны от участия в научно-исследовательском проекте "Горизонт".

Тем не менее, некоторые меры, например, санкции против агрессивно настроенных израильских поселенцев, могут быть одобрены Берлином и Римом. Италия также может поддержать санкции в отношении членов израильского кабмина.

10 сентября председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, выступая на сессии Европарламента в Страсбурге с ежегодным посланием о положении дел в Евросоюзе, заявила, что ЕК намерена ограничить взаимодействие с Израилем из-за его действий в секторе Газа, ввести санкции против членов его правительства, а также приостановить действие Соглашения об ассоциации с ЕС. Комплекс мер в отношении еврейского государства Еврокомиссия предложит 17 сентября.