Индонезия и ЕС подпишут торговое соглашение

Документ заключат на Бали 23 сентября

ТОКИО, 17 сентября. /ТАСС/. Индонезия и Евросоюз завершили работу над Соглашением о всеобъемлющем экономическом партнерстве, подписание документа запланировано на 23 сентября. Об этом агентству Reuters сообщил министр-координатор по вопросам экономики азиатской республики Аирлангга Хартарто.

По его словам, стороны подпишут соглашение на индонезийском острове Бали.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщала о том, что ЕС и Индонезия достигли принципиальной политической договоренности по торговому соглашению.

В начале июня министр торговли Индонезии Буди Сантосо заявлял, что власти страны планируют до конца года завершить переговоры по всеобъемлющему экономическому партнерству с Евросоюзом и соглашению о зоне свободной торговли с Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС). Переговоры об экономическом партнерстве между Джакартой и Брюсселем стартовали в 2016 году.