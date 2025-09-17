Из-за инцидента было задержано три рейса на срок до 18 часов

ТОКИО, 17 сентября. /ТАСС/. Японская Japan Airlines (JAL) сократит зарплату всех руководителей высшего звена в качестве наказания за инцидент с пилотом авиакомпании, который вопреки правилам употребил алкоголь накануне вылета, из-за чего были отложены три рейса. Об этом сообщил телеканал NHK.

Как отмечается, в августе один из пилотов JAL, который должен был выполнять рейс в качестве командира воздушного судна с Гавайев в японский аэропорт Тюбу, в нарушение правил употребил алкоголь в отеле накануне вылета. В результате было задержано три рейса на срок до 18 часов.

После этого министерство государственных земель, инфраструктуры, транспорта и туризма сделало выговор компании. Ее руководство приняло решение принять дисциплинарные меры в виде сокращения зарплаты президента компании на 30% в течение двух месяцев, а также заработной платы еще 36 руководителей высшего звена на 10-20%. Провинившийся пилот был уволен.

Это уже не первый подобный скандал с JAL. В апреле прошлого года рейс авиакомпании из Далласа был отменен, после того как постояльцы отеля вызвали полицию из-за шумевшего в своем номере нетрезвого пилота. В декабре 2024 года два пилота выпили накануне рейса из Мельбурна и скрыли этот факт.