Hürriyet: Турцию заманивают в ловушку войны с Израилем

Обозреватель газеты Абдулкадир Сельви отметил, что Анкара является одной из израильских целей, но "принимает соответствующие меры предосторожности"

АНКАРА, 17 сентября. /ТАСС/. Противники Турции ведут кампанию с целью заманить страну в ловушку и спровоцировать военное столкновение с Израилем. Об этом пишет обозреватель турецкой проправительственной газеты Hürriyet Абдулкадир Сельви.

Он отмечает, что в израильской прессе появились публикации с утверждениями о том, что в Турция предоставляет радикальному палестинскому движению ХАМАС инфраструктуру на своей территории, поэтому после израильского удара по ХАМАС в Катаре следующей целью может стать Турция. В этой связи Сельви пишет, что "беглые члены организации ФЕТО (признана Анкарой террористической за попытку переворота в 2016 году - прим. ТАСС) проводят кампанию по формированию общественного мнения", а также "совместно с израильской разведкой "Моссад" ведут оперативную деятельность".

По его словам, попытки "втянуть Турцию в войну с Израилем" - это "ловушка, расставленная против Турции, психологическая война, которую ведут "Моссад" и ФЕТО". Обозреватель указывает на "очевидность того, что Турция является одной из целей Израиля", но Анкара "принимает соответствующие меры предосторожности".

Сельви признает, что Анкара и Тель-Авив являются соперниками в регионе. "Турция и Израиль, действительно, соперничают в Сирии. Однако там Израиль проигрывает, а Турция побеждает. Турция - растущая держава в своем регионе и мире, а Израиль - страна, теряющая былую мощь. Турции необходимо укреплять свое присутствие в Сирии, Ираке и Ливане, но не воевать сейчас. Ее безопасность начинается не в Анкаре, а в Бейруте, Дамаске и Багдаде, и на укрепление позиций еще требуется определенное время", - полагает обозреватель.

Между тем он отмечает, что если Турция все же соберется воевать с Израилем, то "сделает это на своих условиях, а не в день и в обстоятельствах, установленных Израилем".