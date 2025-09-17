Responsible Statecraft: США хотят одобрить бесконтрольную поставку оружия Израилю

Речь идет о проекте бюджета Госдепартамента на следующий финансовый год, который начинается в США с 1 октября

ВАШИНГТОН, 17 сентября. /ТАСС/. Конгрессмены США хотят одобрить законопроект, позволяющий осуществлять неограниченные и бесконтрольные поставки вооружений Израилю. Об этом сообщил американский портал Responsible Statecraft.

Речь идет о проекте бюджета Госдепартамента на следующий финансовый год, который начинается в США с 1 октября. Документ содержит положение, которое позволяет неограниченно поставлять американское вооружение в специальный арсенал в Израиле.

Как сообщил Responsible Statecraft бывший сотрудник Госдепартамента Джош Пол, этот арсенал стал "наименее прозрачным механизмом поставки оружия Израилю". Еврейское государство, по данным портала, скрытно закупило огромное количество американского вооружения для бомбардировок сектора Газа после проникновения 7 октября 2023 года вооруженных сторонников радикального палестинского движения ХАМАС из анклава на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом более 250 заложников.

Процесс передачи оружия Израилю через этот арсенал максимально прост. Глава Пентагона может одобрить соответствующий запрос в обход таких стандартных процедур, как заблаговременное уведомление Конгресса и Белого дома. После этого представители Израиля могут "просто приехать, забрать все, что им необходимо, и уехать", подчеркнул Пол, добавив, что система оплаты за оружие разрабатывается или оплата будет предоставляться в будущем.

Предлагаемые изменения

Законопроект, разработанный председателем комитета по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США Брайаном Мэстом (республиканец, штат Флорида), основан на законе от 2024 года, который временно отменил ограничения на стоимость и тип передаваемых еврейскому государству вооружений. Ранее американское законодательство ограничивало такие поставки $200 млн в год. Кроме того, закон дает главе Пентагона право самому оценивать стоимость поставок оружия, а не полагаться на рыночную стоимость продукции. Законопроект Мэста на постоянной основе отменяет ограничения, а также упраздняет требования по предоставлению Конгрессу какой-либо отчетности о поставках вооружений Израилю.

По оценкам Пола, инициатива может представлять "значительную угрозу боеготовности ВС США".

Как отмечает Responsible Statecraft, после 7 октября администрация 46-го президента США Джо Байдена разбивала крупные поставки вооружений Израилю на более мелкие партии. Их стоимость не превышала порог в $25 млн, при котором необходимо уведомлять Конгресс.

Комитет по иностранным делам Палаты представителей Конгресса планирует обсудить законопроект утром 17 сентября.

Ранее международная комиссия ООН по расследованию событий на оккупированной палестинской территории опубликовала доклад, в котором, помимо прочего, обвинила израильского премьера Биньямина Нетаньяху, президента Израиля Ицхака Герцога, а также бывшего министра обороны Йоава Галанта в подстрекательстве к совершению геноцида в отношении палестинского народа.