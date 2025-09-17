По словам Патрика Тернера, четыре пакета по программе PURL уже оплачены

БРЮССЕЛЬ, 17 сентября. /ТАСС/. Поставки Украине американского оружия, закупленного странами НАТО по программе PURL (Prioritised Ukraine Requirements List), начались. Об этом сообщил главный представитель альянса в Киеве Патрик Тернер.

"Четыре пакета по программе PURL уже оплачены, и вооружение уже поступает [на Украину]", - сказал он агентству Reuters.

16 сентября агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило, что администрация президента США Дональда Трампа одобрила две первые поставки военной помощи Украине стоимостью $500 млн, оплаченные европейскими странами НАТО. По данным агентства, вооружения будут поставляться из военных запасов США, обе партии вскоре могут быть переданы Киеву.

В июле Трамп заявил, что США и европейские страны достигли договоренности о новой схеме оказания военной помощи Украине: поставки американских вооружений будут оплачиваться европейскими союзниками по НАТО.

Как неоднократно отмечал президент России Владимир Путин, никакие поставки даже самого современного западного оружия Киеву не изменят ситуацию на поле боя.