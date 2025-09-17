По словам зампредседателя Еврокомиссии Хенны Вирккунен, соглашение с Huawei может потенциально создать зависимость от китайского поставщика "в критически важной и уязвимой сфере"

БРЮССЕЛЬ, 17 сентября. /ТАСС/. Зампредседателя Еврокомиссии, еврокомиссар по технологическому суверенитету, безопасности и демократии Хенна Вирккунен утверждает, что контракт между МВД Испании и китайской компанией Huawei на хранение записей прослушки, сделанной силами безопасности в ходе расследований, "может привести к иностранному вмешательству". Об этом сообщило издание Politico.

По словам Вирккунен, соглашение с Huawei может потенциально создать зависимость от китайского поставщика "в критически важной и уязвимой сфере". По оценкам еврокомиссара, данная ситуация "повышает риск иностранного вмешательства".

В МВД Испании подчеркивают, что договоренности не представляют угрозу национальной безопасности и соответствуют необходимым требованиям. Как ранее заявил министр внутренних дел королевства Фернандо Гранде-Марласка, испанские органы безопасности следят за данными, хранящимися на серверах, их извлечение невозможно.

В июле Huawei получила контракт от МВД Испании на 12,3 млн евро. Китайская компания займется хранением записей телефонных разговоров, осуществлявшихся испанскими силовыми органами с санкции суда.