По словам Шалвы Папуашвили, финансируемые из-за рубежа НПО планируют "мирную революцию" 4 октября в день местных выборов

ТБИЛИСИ, 17 сентября. /ТАСС/. Оппозиция и финансируемые из-за рубежа НПО в Грузии, которые планируют "мирную революцию" 4 октября в день местных выборов, хотят устроить в стране "майдан". Об этом заявил спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили.

"Это тот опасный путь, на который встали под диктовку из-за рубежа несколько партий и НПО. Это путь, который прямо ведет к "майдану", кровопролитию и беспорядкам", - заявил Папуашвили журналистам.

Папуашвили вспомнил, как в декабре прошлого года "представитель властей Швеции призывал оппозицию к "майдану". По его словам, "несколько политических группировок и финансируемых из-за рубежа НПО пытаются повторить в Грузии 90-е годы". Папуашвили также подчеркнул, что все, кто поддерживают планы оппозиции устроить 4 октября и проводят кулуарные встречи с оппозиционерами, как некоторые посольства, поощряют насилие.

Часть оппозиции в Грузии заявляет о планах "мирного свержения власти" в день проведения в стране муниципальных выборов 4 октября. С этой целью они призывают людей явиться на центральный проспект Руставели вечером 4 октября. Ранее был задержан Леван Хабеишвили, бывший председатель партии "Единое национальное движение", основанной экс-президентом республики Михаилом Саакашвили. Он обвиняется в публичных призывах к свержению власти.